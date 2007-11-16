Украина готова принять помощь от Евросоюза

19 ноября с.г. в Украину прибудет группа экспертов ЕС по вопросам ликвидации последствий экологической катастрофы в Керченском проливе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, такое решение приняла Европейская Комиссия после письма украинской стороны о готовности принять помощь Евросоюза.

18 ноября в Киев также прибудет политический советник Генерального директората Европейской Комиссии Фаузи БЕНСАРСА, который будет координировать деятельность экспертов и советников ЕС, вовлеченных в сотрудничество с Украиной, а также вопрос согласования с Брюсселем объемов технической и финансовой помощи.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября во время шторма в Керченском проливе пострадали 15 судов, в результате чего в море оказалось около 1,2 тысяч тонн мазута, а также 6,8 тысячи тонн серы. Наблюдается массовая гибель птиц и рыбы в Керченском проливе.

13 ноября представитель Еврокомиссии Барбара ХЕЛФФЕРИХ сообщила собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, что Еврокомиссия не получила ответов от России и Украины относительно помощи в ликвидации последствий стихии на Азовском и Черном морях. Представитель Еврокомиссии отметила, что ЕС остается готовым направить группу экспертов в зону бедствия, а также оказать другую помощь.

14 ноября министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил, что на данном этапе у Украины и России достаточно ресурсов для преодоления последствий разлива нефти в Керченском проливе, и пока еще нет необходимости в обращении за помощью к странам Евросоюза.

«Мы сейчас изучаем, какая помощь нам нужна в принципе. Сегодня только начали работать соответствующие службы относительно оценки вреда. Могу сказать, что на данном этапе сил Украины и России достаточно для ликвидации последствий. Если ситуация осложнится, мы будем благодарны за любую помощь», - сказал Н.ШУФРИЧ.