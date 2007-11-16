Янукович поздравил премьер-министра Польши

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ от имени правительства Украины и от себя лично поздравил председателя Совета министров Республики Польша Дональда ТУСКА с назначением на должность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям правительств Украины и Польши отношения стратегического партнерства между государствами наполнятся новыми практическими достижениями на благо украинского и польского народов в интересах укрепления безопасности и стабильности на европейском континенте.

Премьер-министр Украины также отметил неизменную важную роль Польши в углублении демократических процессов и поддержке европейских устремлений Украины и выразил надежду на дальнейшее плодотворное взаимное сотрудничество для достижения Украиной стратегической цели – европейской интеграции.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал Д.ТУСКУ больших результатов в высокой государственной должности, а польскому народу – дальнейших успехов и процветания.