Луценко вооружился старым лозунгом Ющенко

Мы будем формировать демократическую партию из людей, которые имеют единые ценности и умеют их реализовывать на деле.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении лидера "Народной самообороны" Юрия ЛУЦЕНКО относительно создания единой демократической партии:

Он напоминает, что идея создания блока "Наша Украина - Народная самооборона" была поддержано всеми участниками политического процесса, как предпосылка создания единой политической партии.

«Лично я был инициатором создания после выборов единой демократической партии, которая должна объединить в своих рядах все политические силы, которые собрались в так называемый демократический мегаблок», - отмечает Ю.ЛУЦЕНКО. Он подчеркивает, что и сегодня не отказывается от того, что это «необходимо для страны, для наших избирателей». Но, замечает лидер «Народной самообороны», «наблюдая за многодневными маневрами отдельных слишком амбициозных личностей в рядах «Нашей Украины», эта ситуация приводит к грустным выводам: некоторые наши коллеги ничему не научились. Они так и не сделали выводов из поражений 2006 года, из уроков, которые нам показали избиратели в 2007 году». Поэтому, по мнению Ю.ЛУЦЕНКО, «следующая демократическая мегапартия будет создана, но в нее войдут только ответственные политики, чьи слова и обещания перед избирателями не расходятся с действиями».

Как отмечает Ю.ЛУЦЕНКО в своем заявлении, «отдельные суперамбициозные группы в рядах участников блока НУ-НС демонстрируют, что их личные политические аппетиты и интересы выше, чем коллективные обещания и гарантии, которые они демонстрировали избирателям». «Очевидно, что с такими людьми нам не по пути. Потэому, вспоминая старый лозунг Президента Виктора ЮЩЕНКО «не словом, а делом», мы считаем необходимым создать единую демократическую партию из числа тех, кто не словом, а делом продемонстрирует ответственность перед избирателями. Создав, не словом, а делом, коалицию с нашими коллегами из БЮТ, создав не словом, а делом ответственное перед избирателями правительство. И именно эти люди войдут в основу следующей демократической партии», - подчеркивает Ю.ЛУЦЕНКО.

Он отмечает: «Мы будем формировать демократическую партию из людей, которые имеют единые ценности и умеют их реализовывать на деле, а не только на словах».