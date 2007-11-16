Конституционный суд отказал Ющенко

Конституционный суд Украины отказал в открытии производства по представлению Президента Виктора ЮЩЕНКО относительно конституционности создания Кабинетом министров государственного концерна «Укратомпром».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС со ссылкой на решение суда от 15 ноября.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2006 года правительство приняло решение создать концерн "Укратомпром" для организации элементов незамкнутого цикла производства ядерного топлива в Украине. Предполагалось, что в государственный концерн «Укратомпром» войдут шесть государственных предприятий и четыре научно-исследовательских института.

В перечень участников концерна были включены: ГП "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (добыча, переработка урановой руды, г. Желтые Воды, Днепропетровская обл.), ГП "Дирекция предприятия, строящегося на базе Новокостантиновского месторождения урановых руд", ГП «Смолы» (выпускает смолы для переработки урановой руды, г. Днепродзержинск), ГП "Днепропетровский завод прецизионных труб", а также ГП “Украинский научно-исследовательский и проектно-разведывательный институт промышленной технологии” (Желтые Воды).

Позже Кабинет министров дополнил перечень участников концерна «Укратомпром» компанией ОАО «Турбоатом».

В состав концерна предполагалось также включить ОАО "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект", ОАО "Харьковский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" и ОАО "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения" (Сумы), а также ГП "Цирконий", после возобновления платежеспособности.

Постановлением правительства №456 от 14 марта 2007 г. был утвержден устав госконцерна «Укратомпром».

Президент Украины указом №706 от 13 августа приостановил действие постановлений Кабмина о создании государственного концерна «Укратомпром» и обратился в КС с представлением о соответствии указанных постановлений Конституции.

По мнению Президента, передача в уставный фонд «Укратомпрома» государственных предприятий НАЭК «Энергоатом», ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», ГП «Смолы» и др., которые согласно Закону «О перечне объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации», не подлежат приватизации, создает условия для отчуждения из госсобственности этих предприятий, поскольку уставом госконцерна предусмотрено пользование активами указанных предприятий на принципах полного хозяйственного ведения.

Предприятия - участники государственного концерна «Укратомпром» обжаловали в Административном суде Киева законность указа Президента о приостановке действий постановлений Кабинета министров о создании концерна.