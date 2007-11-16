Хакамада думает, что Тимошенко будет лучше смотрется в кресле спикера

Известный российский политик Ирина Хакамада в интервью украинскому еженедельнику «Профиль» заявила, что восхищается Юлией Тимошенко. «Я восхищаюсь ею как публичным политиком. Но я бы на ее месте так яростно не стремилась быть премьер-министром. Мне кажется, что ее темперамент больше подходит для того, чтобы быть главой парламента».

Кроме того, Ирина Хакамада уверена, что Тимошенко может стать президентом. «Станет. Элементарно! Если только выдержит и профессионально сработает в качестве руководителя – правительства или чего-то другого».

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