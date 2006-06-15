Тимошенко придумала название для коалиции Регионов и ”Нашей Украины”

Блок Юлии Тимошенко перейдет в оппозицию, если Партия регионов и «Наша Украина» создадут коалицию, заявила в интервью журналистам лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, сегодня в Верховной Раде состоялось два знаковых события. Во-первых, сказала Ю.ТИМОШЕНКО, депутат от «Нашей Украины» Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ заявил, что «Наша Украина» не ведет переговоров с Партией регионов, а уже через несколько минут другой представитель «Нашей Украины» Роман ЗВАРИЧ сказал противоположное.

По словам лидера БЮТ, это говорит о том, что в «Нашей Украине» - «разброд и шатание, полная и абсолютная деградация любого курса, и я думаю, что это, собственно говоря, мы наблюдали последнее время в руководстве страны».

Вторым знаковым событием Ю.ТИМОШЕНКО назвала то, что Партия регионов и «Наша Украина» совместно проголосовали за объявление перерыва в заседании парламента до вторника, 20 июня. «Это означает, что переговоры идут (между двумя упомянутыми политическими силами - УНИАН), идут полным ходом, и, как я говорила, я считаю это национальной изменой абсолютно. Мало того, что «Наша Украина» занимается собственным политическим самоубийством, она еще с собой вместе хочет взять и будущее Украины, но наша политическая сила этого не допустит», - заявила лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сегодня БЮТ отрабатывает стратегию своей работы в оппозиции. «У нас будет очень четкая система мероприятий. Как только коалицию с Партией регионов «нашеукраинцы» объявят, мы объявим свою стратегию борьбы за Украину. Мы никогда не дадим кланам на растерзание остатки, которые имеет практически народ Украины», - сказала она, добавив, что Украина никогда не вернется в «эпоху КУЧМЫ», против которой Ю.ТИМОШЕНКО боролась столько лет.

Она также не отрицала возможности, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ станет премьер-министром. «Когда речь идет о «Нашей Украине», возможно все, и вообще я считаю, что ответственность за единенье «Нашей Украины» и Партии регионов будет нести персонально Президент страны…», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем она отметила, что ради интересов Украины БЮТ не выйдет из переговоров с «Нашей Украиной» о коалиции, пока не будет официально объявлено о создании коалиции «Нашей Украины» и Партии регионов.

Ю.ТИМОШЕНКО назвала беспомощностью сегодняшнее предложение Р.ЗВАРИЧА об участии в коалиционных переговорах всех политических сил. «Мы считаем, что сегодня возможно рассчитывать на здравый смысл ядра «Нашей Украины», на тех людей, которые сегодня в «Нашей Украине» при любых обстоятельствах не поддерживают такого бессмысленного решения, алогичного решения, антиукраинского, и мне кажется, если ядро фракции «Наша Украина» - настоящие патриоты, они не допустят такого позора», - сказала она и выразила надежду на победу здравого смысла и создания демократической коалиции.

Напоследок Ю.ТИМОШЕНКО пошутила, что уже нашла название для коалиции между «Нашей Украиной» и Партией регионов – «Не предай Майдан».

Как сообщал УНИАН, руководитель юридического департамента “Нашей Украины”, народный депутат Р.ЗВАРИЧ опять заявляет о бесперспективности переговоров о создании коалиции в рамках “тройки” (“Наша Украина”, БЮТ и СПУ - УНИАН), и отмечает, что “Наша Украина” призывает все политические силы к участию в консультациях. По информации пресс-службы "Нашей Украины", об этом он сказал в выступлении в Верховной Раде. “В контексте этого обращения вчера состоялись такие предварительные консультации с Партией регионов, – сообщил депутат. – Мы предлагаем провести такие консультации и с другими политическими силами и готовы к любым предложениям относительно консультаций как в многостороннем, так и двустороннем порядке”.