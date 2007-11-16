Ющенко уволил волынского губернатора

16:34, 16 ноября 2007
Политика
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Указ - на сайте Президента

Виктор ЮщенкоПрезидент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Владимира БОНДАРЯ от должности председателя Волынской областной государственной администрации и назначил временно исполняющим обязанности председателя Волынской ОГА Николая РОМАНЮКА.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте Президента.

В соответствии с указом, В.БОНДАРЬ освобожден в связи с поданным им заявлением.

 

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