Криль: Луценко и Кириленко ”должности мэра Киева и спикера ослепили голову”

Член НУ-НС, заместитель председателя партии «Наша Украина» Игорь КРИЛЬ заявляет, что отказ «Народной самообороны» влиться в единую демократическую партию может привести к “существенным политическим проблемам”.

Об этом И.КРИЛЬ сказал в комментарии агентству УНИАН.

Комментируя слова Юрия ЛУЦЕНКО в интервью газете “Коммерсант” о том, что «есть 19 штыков у «Самообороны», есть как минимум 30 таких же идеологически убежденных «нашеукраинцев», которые поддерживают Вячеслава КИРИЛЕНКО», И.КРИЛЬ заявил: «Некоторые «павлики морозовы» в блоке НУ-НС забыли, чьего отца они дети. Если они не опомнятся и не поймут этого, то это может привести к существенным политическим проблемам».

«Я спрашиваю ЛУЦЕНКО, а где же «штыки» Президента? Этим ребятам (ЛУЦЕНКО и КИРИЛЕНКО) должности мэра Киева и спикера ослепили голову», - отметил И.КРИЛЬ.

Относительно отказа «Народной самообороны» влиться в единую демократическую партию из-за трех человек в «Нашей Украине», которые не подписались под коалиционным заявлением, И.КРИЛЬ заметил: «Это свидетельствует о том, что само заявление и процесс сбора подписей были спланированы таким образом, чтобы в дальнейшем использовать в политических игрищах».

Как сообщал УНИАН, лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО в интервью газете «Коммерсант» от 16 ноября заявил, что "Народная самооборона" не готова сейчас создавать единую партию на основе НУ-НС.

«Мы сегодня (15 ноября) пришли к общему мнению: единая демократическая партия необходима Украине, но она должна быть монолитной и демонстрировать стабильность своих убеждений. Иметь сейчас дело с людьми, которые уже после выборов, после многомесячной политической борьбы за создание демократической коалиции отказываются входить в нее, не хочется», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

«И мы приняли политическое решение, что начнем переговоры о создании демократической партии, когда будет создана коалиция, произойдут изменения в законодательстве, откроются возможности объединять партии – только после этого мы проведем все необходимые внутрипартийные процедуры для создания единой демократической партии. Мы не хотим зависеть от двух-трех очень самостоятельных и амбициозных лиц, которые сейчас дискредитируют НУ- НС как блок», - подчеркнул он.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что такую позицию занимают партии "Вперед, Украина!" и "Христианско-демократический союз", которые входят в "Народную самооборону".