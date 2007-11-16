Кинах знает, когда начнутся главные экзамены для Украины
Министр насчитал семь зон риска
|Анатолий КИНАХ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил журналистам министр экономики Анатолий КИНАХ.
По его словам, в первую очередь риски возникнут в АПК, перерабатывающей, пищевой промышленности, машиностроении (в первую очередь, в авиастроении), в сфере страхования, в системе связи, а также в вопросах финансовой безопасности страны.
Таким образом, по мнению А.КИНАХА, все эти направления в Украине должны быть взяты под особый контроль. “Потому что главные наши экзамены начнутся после вступления в ВТО”, - сказал А.КИНАХ.
Министр также отметил, что на сегодняшний день, после подписания протокола о доступе на рынки товаров и услуг с Киргизией, вероятность вступления Украины в ВТО в этом году достаточно велика.