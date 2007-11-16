Кинах знает, когда начнутся главные экзамены для Украины

Вступление Украины во Всемирную торговую организацию позитивно отразится на экспортном потенциале Украины, однако на внутреннем рынке возникнет ряд рисков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил журналистам министр экономики Анатолий КИНАХ.

По его словам, в первую очередь риски возникнут в АПК, перерабатывающей, пищевой промышленности, машиностроении (в первую очередь, в авиастроении), в сфере страхования, в системе связи, а также в вопросах финансовой безопасности страны.

Таким образом, по мнению А.КИНАХА, все эти направления в Украине должны быть взяты под особый контроль. “Потому что главные наши экзамены начнутся после вступления в ВТО”, - сказал А.КИНАХ.

Министр также отметил, что на сегодняшний день, после подписания протокола о доступе на рынки товаров и услуг с Киргизией, вероятность вступления Украины в ВТО в этом году достаточно велика.