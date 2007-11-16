Плющ представит на Волыни нового губернатора?

Визит Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Ивана ПЛЮЩА на Волынь задерживается из-за плохой погоды.

Прибытия И. ПЛЮЩА на Волынь ожидают после обеда. Он встретится с представителями власти в сессионном зале областного совета. По информации источника, Иван ПЛЮЩ представит нового губернатора области - Николая РОМАНЮКА (до этого времени он возглавлял областное отделение "Приватбанка").

На сайте Президента указов об изменении руководства в Волынской области пока не появлялось.