Плющ представит на Волыни нового губернатора?
15:02, 16 ноября 2007Политика
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Информация источника
Визит Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Ивана ПЛЮЩА на Волынь задерживается из-за плохой погоды.
Прибытия И. ПЛЮЩА на Волынь ожидают после обеда. Он встретится с представителями власти в сессионном зале областного совета. По информации источника, Иван ПЛЮЩ представит нового губернатора области - Николая РОМАНЮКА (до этого времени он возглавлял областное отделение "Приватбанка").
На сайте Президента указов об изменении руководства в Волынской области пока не появлялось.
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