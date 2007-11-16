131 народный депутат VI созыва будет кантоваться в гостинице

В гостиницах будет проживать 131 народный депутат VI созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель подкомиссии по вопросам размещения народных депутатов в зале заседаний Верховной Рады, обеспечения условий деятельности ВР VI созыва и ее органов, осуществления депутатских полномочий, статуса и социально-бытового обеспечения деятельности народных депутатов Украины Валентин МАТВЕЕВ.

По его словам, 95 из этих народных депутатов являются новоизбранными. Он отметил, что остальные были народными депутатами прошлого созыва и они уже проживали в гостиницах «Киев» и «Украина».

В.МАТВЕЕВ сообщил, что все новоизбранные народные депутаты будут расселяться только в гостинице «Киев». Он отметил, что нуждаются в расселении в гостиницах 56 народных депутатов от Партии регионов, 49 – от БЮТ, 11 – от НУ-НС, 8 – от КПУ и 7 – от Блока Литвина.

Член этой подгруппы Иосиф ВИНСКИЙ (БЮТ) отметил, что поселение в гостиницах будет временное, то есть на месяц, а затем аппарат ВР должен внести предложения относительно возможности нанимать квартиры для народных депутатов в г. Киеве. По его словам, это «будет дешевле», поскольку проживание в гостинице стоит «около 10 тысяч гривен в месяц, а стандартная квартира стоит около 5-6 тысяч».

Он отмечает, что представители будущей коалиции подготовили законопроекты, которыми предусматривается отменить все льготы для народных депутатов, в том числе и в покупке квартир и денежных компенсаций за них.

В свою очередь, В.МАТВЕЕВ (КПУ) сообщил, что народные депутаты будут поселены в гостинице с 21 ноября. Он отметил, что раздавались на заседании подгруппы предложения, чтобы для народных депутатов снимать квартиры в городе. «Я не могу с этим согласиться, потому что приедут женщины из областей, в частности, во фракции КПУ их будет три, и они должны выискивать жилье в Киеве?», - отметил В.МАТВЕЕВ.

По его словам, дано поручение руководству аппарата ВР провести соответствующие подсчеты относительно средств, которые необходимы для возможного съема жилья, и можно ли это делать законным образом, когда аппарат ВР будет заключать договор о найме жилья с владельцем квартиры. Он считает, что этот вопрос нельзя затрагивать в начале работы парламента, поскольку таким образом можно сорвать его работу. Он считает, что народных депутатов необходимо разместить в гостиницах, а затем уже принимать решение по поводу возможного решения квартирного вопроса в дальнейшем.