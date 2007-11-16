Кучма прочит нашеукраинцу должность спикера ВР

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА считает, что на должность председателя Верховной Рады должен быть избран представитель «Нашей Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, отвечая на вопрос журналистов.

«Я думаю, что, скорее всего, председатель ВР должен быть из «Нашей Украины», - сказал Л.КУЧМА.

По его словам, обычно спикерами становятся люди, имеющие большой опыт и которые пользуются уважением со стороны не только отдельной политической силы, а страны в целом. При этом Л.КУЧМА отметил, что именно с такой точки зрения нужно подходить к кандидатам на должность председателя ВР.

«Таких людей в этом парламенте, в том числе в «Нашей Украине», более чем достаточно», - сказал Л.КУЧМА, в то же время не назвав ни одной фамилии.

По его словам, маловероятно, что председатель ВР предыдущего созыва Владимир ЛИТВИН будет вновь избран на эту должность, поскольку это будет не понятно ни одной политической силе.

Он добавил, что В.ЛИТВИН не имеет той «золотой акции», которой в свое время владел лидер СПУ Александр МОРОЗ.

На вопрос, кто может стать премьер-министром, Л.КУЧМА ответил: «Я не хотел бы делать прогноз… Я бы на сегодняшний день на месте Президента не знал бы, какое решение окончательно принять, потому что здесь настолько много «за» и настолько много «против», с любых точек зрения».

Он подчеркнул, что не хотел бы ничего советовать Президенту Украины и политическим силам, добавив, что в последнее время углубился раздел страны. По его словам, из-за последних парламентских выборов понимания между западом и востоком Украины не добавилось.

«В этой ситуации главная ответственность лежит на Президенте – каким он путем пойдет», - сказал Л.КУЧМА.

При этом он отметил, что главный национальный продукт производится на востоке, и только Донецкая область производит 22% всего экспорта, а Днепропетровская область – 20%.

Как сказал Л.КУЧМА, это также нужно учитывать в большой политике. «Я желаю Президенту принять взвешенное решение», - добавил он.