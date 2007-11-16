Луценко отказался называть по имени Петевку, Криля и Плюща

«Мы не хотим зависеть от двух-трех слишком самостоятельных и амбициозных личностей, которые сейчас дискредитируют НУНС как блок», - заявил Коммерсант-УкраинаЮрий Луценко, комментируя стремление «Народной самобороны» не торопиться с созданием единой партии на базе НУ-НС. «Естественно, мы уважаем точку зрения наших коллег по блоку, но если мы говорим о единой партии, то мы должны продемонстрировать монолитные убеждения и действия. Сегодня же мы вынуждены терпеть, скажем прямо, выходки людей, которые подставляют блок, мы вынуждены это делать, но мы не собираемся это делать в рамках единой партии,» - добавил лидер НС.

В ответ на вопрос: «кто эти "слишком самостоятельные люди"?, Луценко сказал: «Давайте не называть по имени ни Петевку, ни Криля, ни Плюща – на самом деле фамилии могли бы быть другими. Просто есть разные политические группы внутри каждой из трех политических сил, которые создали мегаблок. Давайте честно говорить, что, наверное, только в "Самообороне" демократия управляемая, а значит, эффективная. В старших партиях есть группы интересов. Мы все прекрасно понимаем, что, например, в "Нашей Украине" существует как минимум три-четыре серьезных политических группы – "группа Кириленко", "группа Балоги", "группа Порошенко"... Естественно, идет притирка их интересов, и ничего тут страшного нет. Поэтому я ни разу не делал никаких негативных заявлений по поводу позиции Криля, Петьовки и Плюща. Они лишь инструмент демонстрации интересов своих крупных политических групп внутри блока. Еще раз говорю: это нормальное явление в политике, но нигде, кроме как у нас, оно не проявляется настолько эгоистично и долго».