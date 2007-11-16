Кириленко рассказал о родословной будущей партии Ющенко

В ближайший понедельник будет приниматься решение, в том числе относительно сроков, создания партии на основе НУ-НС.

Об этом в интервью газете “Україна молода” сообщил председатель политсовета блока “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, “главные трудности создания единой национально-демократической политической партии на основе блока “Наша Украина – Народная самооборона” заключаются в том, что блок состоит из девяти партий. Для решения этой проблемы, в первую очередь, необходимо внести изменения в закон о политических партиях, которыми были бы решены все вопросы о правопреемстве партий, о точке отсчета создания будущей партии. Родословная должна вестись от даты создания самой старшей партии блока. После внесения изменений в законодательство партия не будет считаться новой - это будет продолжение истории всех девяти партий”.

Процедура создания единой партии на основе нескольких, по словам В.КИРИЛЕНКО, происходит как “реорганизация путем слияния”. “Условно говоря, все девять партий до обеда принимают свои решения, а после обеда проводят большой объединительный форум”, - отметил он.

“Все члены нашего блока подтвердили намерение создать такую партию. Теперь необходимо провести переговоры таким образом, чтобы все девять партий видели перспективы для себя в новой силе, чтобы никто не чувствовал себя вытесненным, - подчеркнул председатель политсовета блока. - Несколько недель назад мы создали рабочую группу, разделенную на три подгруппы, которая работает над программой, уставом и курирует организационные вопросы. В ближайший понедельник эти подгруппы будут докладывать политсовету и мы примем решение, в том числе и относительно сроков”.

“Безусловно, мы настроены завершить этот процесс как можно скорее, - отметил В.КИРИЛЕНКО. - Но для того, чтобы он состоялся результативно и дал на выходе партию действительно нового европейского качества, способную оказать Президенту эффективную поддержку на его следующих выборах, такой форум необходимо провести в апреле - мае 2008 года”.

Как сообщал УНИАН, лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО в интервью газете «Коммерсант» от 16 ноября, "Народная самооборона" не готова сейчас создавать единую партию на основе НУ-НС.

«Мы сегодня (15 ноября) пришли к общему мнению: единая демократическая партия необходима Украине, но она должна быть монолитной и демонстрировать стабильность своих убеждений. Иметь сейчас дело с людьми, которые уже после выборов, после многомесячной политической борьбы за создание демократической коалиции отказываются входить в нее, не хочется», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

«И мы приняли политическое решение, что начнем переговоры о создании демократической партии, когда будет создана коалиция, произойдут изменения в законодательстве, откроются возможности объединять партии – только после этого мы проведем все необходимые внутрипартийные процедуры для создания единой демократической партии. Мы не хотим зависеть от двух-трех очень самостоятельных и амбициозных лиц, которые сейчас дискредитируют НУ- НС как блок», - подчеркнул он.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что такую позицию занимают партии "Вперед, Украина!" и Христианско-демократический союз, входящие в "Народную самооборону".