Луценко о заявлениях пенитенциарной службы: Она тупо врет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщил сам Ю.Луценко.

Также он призвал журналистов не верить ни одной информации, распространяемой об экс-премьер-министре Юлии Тимошенко Государственной пенитенциарной службой.

“Мне в этот вторник запланирована вторая операция. Вспомните, они (пенитенциарная служба - УНИАН) рассказывали, что никакой второй операции мне врачи не рекомендовали, хотя опять подтверждены все проблемы с язвами, со здоровьем, с операциями и тому подобное”, - отметил Ю.Луценко.

“Прошу вас, не верьте ни одному слову пенитенциарной службы. Она тупо врет. Она тупо выполняет политический заказ”, - подчеркнул Ю.Луценко.

Справка УНИАН. Ю.Луценко был приговорен 4 годам лишения свободы за растрату государственных средств в особо крупных размерах и к 2 годам ограничения свободы за служебную халатность в должности министра внутренних дел.

С августа 2012 года Ю.Луценко отбывал наказание в Менской исправительной колонии в Черниговской области.

23 января 2013 года Ю.Луценко прооперировали в столичной клинике «Оберег».

7 апреля Президент Виктор Янукович подписал указ о помиловании Ю.Луценко, и в тот же день экс-министр был освобожден.