Винский говорит, что БЮТ с цепи не сорвется

Член БЮТ Иосиф Винский называет недостоверными любые соглашения или документы, появляющиеся в СМИ и Интернете и говорящие о якобы существовании договоренностей между Партией регионов и стороной президента Виктора Ющенко о создании коалиции.

"В последнее время в отечественных и зарубежных СМИ начали массовано появляться, так сказать, тайные документы о создании "широкой коалиции", - говорится в его комментарии.

"Стоит десять минут порыться в Интернете, чтобы найти какие-то тайные соглашения "Ющенко с Януковичем" или "Богатыревой с Плющом", - добавил он.

По мнению Винского, "цель появления подобных документов простая: внести раскол в демократический лагерь, вызвать сомнение в благонадежности наших партнеров, затормозить процесс формирования демократической коалиции и формирования нового правительства".

По этому поводу член БЮТ заявил, что "у нас высокая ответственность и крепкие нервы - на каждый шелест мы с цепи срываться не будем".

"А потому хотел бы попросить наших оппонентов прекратить засорять Интернет фальсифицированными документами и подделанными соглашениями", - добавил он.

Винский подчеркнул, что БЮТ честен в своих намерениях и действиях: "Такую же позицию, искренне хочется верить, занимают и президент, и наши партнеры из блока "Наша Украина - Народная самооборона".

"А потому 23 ноября 2007 года, в день первого заседания Верховной Рады шестого созыва, будет создана демократическая коалиция. Любые другие варианты – это авантюра", - заявил член БЮТ.

Украинская правда