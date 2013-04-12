Луценко зашел в больницу к Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, в 10.42 политики зашли на территорию медицинского учреждения.

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Они уверили, что прокомментируют журналистам результаты визита к Ю.Тимошенко сразу после выхода из больницы.