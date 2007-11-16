Чечетов разбушевался: мы выиграем хоть в дождь, хоть в снег

Представитель Партии регионов Михаил Чечетов в комментарии ИМК подверг резкой критике вчерашнее заявление Руслана Князевича о том, что если в течении 30 дней в парламенте не будет создана коалиция, блок НУ-НС будет рекомендовать Президенту досрочно распустить парламент.

“Это просто детский лепет политика, который еще не дорос до уровня серьезного политика. Никто из серьезных людей их просто не поддержит. Партия регионов не боится никаких выборов. Мы выиграем их все равно, в любую погоду, хоть в дождь, хоть в снег! Даже если выборы будут президентскими, мы их тоже выиграем! Это навсегда! На знамени Партии регионов написано: “Победитель. Точка. Навсегда”. Поэтому мы не боимся, просто жалко страну. Да что ж тогда со страной будет!?” - так эмоционально он отреагировал на заявление представителя блока НУ-НС.

Комментируя реплику Князевича, что Партия регионов пытается “максимально затянуть начала работы сессии ВР”, Михаил Чечетов заявил: “Если бы на сегодняшний день у госпожи Тимошенко было 226 “железных” голосов за ее премьерство, то рабочая группа состоялась бы еще неделю назад, решение было бы принято за один день, а на другой день они бы уже смогли проголосовать за премьера Тимошенко. Но поскольку у них на сегодняшний день не только 226 голосов нет, но и 200 голосов нет, то можно сказать, что у них просто начался раскол!”

По словам Чечетова, представители БЮТ и НУ-НС самы пытаются оттянуть время, чтобы “попытаться наскрести голоса, которых у них нет”.

“Это мы настаивали на том, чтобы все прошло как можно скорее. Вчера мы четко сказали – хватит! Этот бардак нам просто надоел уже! Мы вчера заставили всех работать в рабочей группе и все дружно подняли 30 рук - все: и белые, и красные, и синие, и голубые, и зеленые, все дружно проголосовали за то, чтобы лидер фракции ПР Раиса Богатырева возглавила эту группу”, - заявил Чечетов.

Вчера представитель блока НУ-НС Руслан Князевич обвинил Партию регионов в затягивании начала работы новоизбранного парламента. “Любые “здоровые” предложения, которые звучат с нашей стороны, будут отброшены или доведены до абсурда с целью максимально затянуть начала работы сессии ВРУ, - заявил он и назвал это “планом Партии регионов”. Он также отметил, что если пройдет 30 дней, а коалиции не будет, то НУ-НС будет рекомендовать Президенту использовать его право на роспуск парламента.