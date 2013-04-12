Оппозиция объявит фамилию кандидата в киевские мэры, когда назначат выборы

Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат VI созыва Юрий Ганущак.

«От нас очень сильно требуют назвать фамилию, так как в зависимости от того, какая фамилия будет сказана, Банковая соответствующим образом действовать. Так вот фамилию объявим только тогда, когда будут объявлены выборы», - заявил он.