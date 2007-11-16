Ющенко не имеет отношения к контрабандным щенкам

«Аэросвит» опровергает информацию о том, что Секретариат Президента Украины фрахтовал самолет компании для визита главы государства Виктора ЮЩЕНКО в Израиль.

Об этом в комментарии УНИАН по телефону сообщил пресс-секретарь авиакомпании Сергей КУЦЫЙ.

«Секретариат Президента не фрахтовал самолет «Аэросвита» под визит в Израиль», - отметил он.

В тоже время он подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что 13 ноября на рейсе «Аэросвита» в Тель-Авив бортпроводники завезли в Израиль три породистых щенка «по просьбе знакомых». По данным С.КУЦЕГО, документы на щенков были полностью оформлены, поэтому контрабандой это не является. В тоже время он отметил, что, как оказалось, щенков в Израиль можно ввозить возрастом более 4-х месяцев. «Они (щенки – УНИАН) оказались моложе, поэтому их возвратили, не пропустив, таможенные службы», - отметил он. По его словам, щенки вернулись обратным рейсом в Киев.

С.КУЦЫЙ добавил, что, поскольку вышеуказанные действия не входили в функциональные обязанности бортпроводников и не в правилах авиакомпании, администрация «Аэросвита» будет тщательно разбираться в ситуации, «и по результатам расследования виновные будут наказаны».

Как сообщили ряд СМИ, по данным израильской газеты "Маарив", в самолете авикомпании "Аэросвит", который был зафрахтован для официальной делегации, помимо Президента В.ЮЩЕНКО в Израиль прилетели три контрабандных щенка редкой породы.

Как пишет газета «Сегодня» (от 16 ноября), по словам Рафи ГАБАЯ, главы таможенной службы аэропорта Бен-Гурион, стоимость каждого щенка превышает 1500 долларов. Собаки были обнаружены в ходе негласной проверки, которую таможенники устроили стюардам.