Богословская прогнозирует бунт оловянных солдатиков против Тимошенко

Кандидат в народные депутаты от Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ убеждена, что Украину вскоре снова ожидают парламентские выборы, если в Верховной Раде не будет создана широкая коалиция.

Об этом И.БОГОСЛОВСКАЯ заявила в эфире программы «Дуэль» на телеканале «Украина».

«Если не будет широкой коалиции, то безусловно будут новые выборы», - сказала она.

И.БОГОСЛОВСКАЯ выразила уверенность, что процесс создания демократической коалиции будет достаточно продолжительным. Она объяснила это тем, что быстрому формированию коалиции между БЮТ и НУ-НС будут мешать «внутренние конфликты и идеологическая несовместимость». «Некоторые члены НУ-НС уже сегодня говорят о том, что создается авторитарная дуальная модель управления – ТИМОШЕНКО и КИРИЛЕНКО», - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.

По ее словам, ряд депутатов этих обеих команд «не захотят, чтобы их использовали в качестве оловянных солдатиков». «Все это приведет к тому, что в таком виде, как хочет ТИМОШЕНКО, чтобы дорваться опять к власти, эта коалиция создана не будет», - отметила И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Она выразила уверенность, что в конечном итоге новоизбранная Верховная Рада найдет ту конструкцию коалиции, которая даст возможность осуществить ряд реформ.