БЮТ собирает доказательства подкупа депутатов

Блок Юлии Тимошенко собирает доказательства попыток со стороны Партии регионов подкупить ряд депутатов от БЮТ, чтобы они не соглашались на создание демократической коалиции.

Об этом в эфире программы «Дуэль» на телеканале «Украина» заявил народный депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ.

По его словам, такие предложения поступали некоторым членам БЮТ. «Они сейчас ведут переговоры специально для того, чтобы зафиксировать и заснять эти факты и передать их Генеральному прокурору, который будет избран», - сказал С.СОБОЛЕВ. В то же время он отказался назвать фамилии лиц, которые занимаются подкупом. С.СОБОЛЕВ заверил, что эти доказательства будут обнародованы по телевидению, чтобы «все граждане увидели, до какой низости опускаются некоторые, когда надо создать незаконную коалицию».