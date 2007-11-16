Яценюк поехал в Испанию

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК прибыл в Испанию с рабочим визитом.

Как передает корреспондент УНИАН, во время визита планируется встреча А.ЯЦЕНЮКА с руководством Конфедерации испанских предприятий, встреча с заместителем председателя Конгресса депутатов Испании Игнасио Хилем ЛАСАРО, а также встреча с министром иностранных дел и сотрудничества Испании Мигелем Анхелем МОРАТИНОСОМ. Также А.ЯЦЕНЮК встретится с руководителями украинских организаций в Испании.

Во время визита предусматривается подписание меморандума о сотрудничестве между министерствами иностранных дел Украины и Испании с целью приближения Украины к ЕС.

Это первый визит главы внешнеполитического ведомства Украины в Испанию с 1994 года.