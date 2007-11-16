Кузьмук раскритиковал “ситуативное желание” Ющенко

В странах Европы силовые структуры напрямую не подчиняются главе государства. Об этом вчера в эфире “5-го канала” заявил вице-премьер-министр Украины Александр КУЗЬМУК, комментируя инициативу Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о переименовании Внутренних войск в Национальную гвардию и переподчинении этой структуры лично главе государства.

“Европейская практика свидетельствует, что главе государства напрямую ни одна силовая структура не подчиняется”, - сказал А.КУЗЬМУК.

Он сообщил, что аналогичные структуры внутренних войск в Европе – гвардия, карабинеры, жандармерия – имеют разное подчинение – Минюсту, Минобороны, или МВД. При этом А.КУЗЬМУК прибавил, что глава государства через эти министерства управляет вышеупомянутыми подразделениями.

А.КУЗЬМУК отметил, что в Украине “все” подчиняется Президенту, за исключением Церкви, и дело заключается в том, через какие государственные органы он руководит всеми процессами в государстве.

По его мнению, эта инициатива является “ситуативным желанием Президента”. При этом он прибавил, что силовые структуры необходимо развивать, а не переподчинять в зависимости от того, кто при власти.

А.КУЗЬМУК убежден, что для того, чтобы не повторялись такие события, как захват Генеральной прокуратуры Украины, в государстве должна быть стабильность, чтобы Президент руководил на основании решений Совета национальной безопасности и обороны через правительство.

Он отметил, что на сегодняшний день на Внутренние войска положено выполнение 9-ти заданий – от охраны общественного порядка, охраны стратегических объектов и дипломатических представительств до конвоирования.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он переименование Внутренних войск, А.КУЗЬМУК сказал: “Я как бывший командующий Национальной гвардии такую идею поддержал бы”. По его словам, название “Внутренние войска” является рудиментом Советского союза, а Национальная гвардия в свое время вошла в историю как структура, которая полностью выполнила положенные на нее задания.