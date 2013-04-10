Лутковская думает, что обращением о помиловании Луценко создала прецедент
07:18, 10 апреля 2013Политика
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Валерия Лутковская считает, что представлением о помиловании Юрия Луценко она, ссылаясь на нормы Конституции, создала прецедент того, что не только осужденный или Омбудсмен могут обращаться к Президенту с ходатайством о помиловании.
Лутковская думает, что создала прецендент
О таком Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявила в интервью «5 каналу».
«Я открыла путь - не только Уполномоченный может, руководствуясь присягой, обратиться к Президенту с ходатайством о помиловании, это может сделать и любой другой человек. Я просто показала, что подзаконный акт, которым является Указ Президента о Комиссии по вопросам помилования - это подзаконный акт, а есть Конституция и нормы прямого действия», - заявила Лутковская.
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