Лутковская думает, что обращением о помиловании Луценко создала прецедент

О таком Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявила в интервью «5 каналу».

«Я открыла путь - не только Уполномоченный может, руководствуясь присягой, обратиться к Президенту с ходатайством о помиловании, это может сделать и любой другой человек. Я просто показала, что подзаконный акт, которым является Указ Президента о Комиссии по вопросам помилования - это подзаконный акт, а есть Конституция и нормы прямого действия», - заявила Лутковская.