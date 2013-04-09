Судью Родиона Киреева вызовут на допрос в Верховную Раду

Представители парламентского большинства не пришли на третье заседание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования фактов пересмотра волеизъявления украинского народа на парламентских выборах 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании ВСК сообщил председатель комиссии, народный депутат Украины от “Батькивщины” Арсен Аваков.

“Я в третий раз констатирую, что мы не имеем кворума на этом заседании. Мы видим, что представители партии власти бойкотируют заседания временной следственной комиссии”, - сказал он и отметил, что у коллег “нет желание разобраться”.

В то же время, ВСК постановила вызвать на следующее заседание комиссии для дачи показаний относительно лишения депутатских полномочий Сергея Власенко юриста Валентина Загарию, представителя ВСЮ Лидию Изовитову, судью Родиона Киреева, а также пригласить лидера фракции “Батькивщина” Арсения Яценюка, который был защитником С.Власенко.

В то же время, на брифинге на вопрос об отсутствии кворума на заседании и юридических последствиях, которые может иметь решение ВСК, А.Аваков ответил, что действующее законодательство устанавливает порядок, когда “следственные комиссии Верховной Рады работают в соответствии с законом”.

“Такой закон до сих пор не принят. Поэтому мы имеем с одной стороны выписанный статус, а с другой - толкования”, - сказал А.Аваков и отметил, что делает все, что должен делать — собирает всех, кто готов работать.

Кроме того, на вопрос журналистов А.Аваков уточнил, что для дачи показаний людей они будут вызывать через судебное обращение.

Как объяснил С.Власенко, в частности, Р.Киреева планируется вызвать в связи с тем, что во время рассмотрения “газового дела” в Печерском районном суде он просил обязательно установить его статус как защитника и несколько раз подчеркивал, что он не адвокат-защитник, а защитник — специалист в области права, народный депутат Украины.

“По этим обстоятельствам судья Киреев будет опрошен или допрошен следственной комиссией Верховной Рады”, - сказал С.Власенко.