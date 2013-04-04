ВССУ объявил перерыв - Луценко говорит, что уже физически не выдерживает

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел объявил перерыв до пятницы, 5 апреля, в рассмотрении кассации на приговор экс-министру внутренних дел Украины Юрию Луценко по делу об организации незаконной слежки за бывшим водителем экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка.

Как передает корреспондент УНИАН, в сегодняшнем судебном заседании выступили защитники Ю.Луценко, а также осужденных бывших сотрудников Департамента уголовного розыска МВД Владимира Тарасенко и Олега Павленова.

Завтра, как ожидается, на судебном заседании должна выступить сторона государственного обвинения, после чего суд удалится в совещательную комнату для принятия решения.

Выступая в поддержку кассации, Ю.Луценко, обращаясь к суду, отметил: “Прошу вас признать, что это дело не имеет события преступления, а, соответственно, его нужно закрыть”.

“Очень надеюсь, что ваше решение может послать, хоть и очень маленькую, надежду людям, что в Украине еще сохранился суд”, - сказал Ю.Луценко.

В то же время, Ю.Луценко попросил суд в случае, если будет принято решение о перенесении судебного заседания, проводить его в его отсутствие. “Если вы примете решение об объявлении перерыва на другой день, прошу объявлять решение в мое отсутствие, поскольку я просто физически не выдерживаю, меня возят туда-сюда, в колонию и обратно”, - сказал Ю.Луценко.

Судебное заседание продолжится завтра в 10.00.