КУН предлагает ликвидировать 200 памятников Ленину

Винницкая областная организация Конгресса украинских националистов предлагает ликвидировать все памятники Ленину в Винницкой области до 24 ноября - дня 75-й годовщины Голодомора 1932-33 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Винницкой организации КУН Виталий ГУСАР на селекторном совещании главы Винницкой областной государственной администрации, посвященном обсуждению мероприятий в области в связи с 75-й годовщиной Голодомора.

КУН предложил обладминистрации ликвидировать 200 памятников Ленину, находящихся на территории области.

"Также предлагаем главным коммунистам - Петру СИМОНЕНКО, Алле АЛЕКСАНДРОВСКОЙ и другим - отослать от Винничины буханку хлеба, выпеченного по тому образцу, которій ели украинцы в 1932-33 годах", - сказал В.Гусар.

По его словам, таким образом члены КУН хотят продемонстрировать лидерам Компартии преступления коммунистического режима, совершенные в этот период. "Чтобы они попробовали его, и никогда больше не отрицали факт геноцида украинской нации в 1932-33 годах", - отметил лидер КУН в Винницкой области.

Как сообщал УНИАН, руководство Винницкой областной государственной администрации решило каждой семье Винницкой области передать свечу для зажжения вечером 24 ноября – в День памяти жертв Голодомора 1932-33 годов.