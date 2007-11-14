Турчинов: у БЮТ достаточно нардепов, чтобы заменить Тимошенко

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО работает «по собственному графику».

Об этом сообщил журналистам представитель фракции БЮТ в подготовительной группе по организации подготовки первого заседания Верховной Рады VI созыва Александр ТУРЧИНОВ, отвечая на вопрос журналистов, касающийся отсутствия Ю.ТИМОШЕНКО на вчерашнем и сегодняшнем заседаниях группы.

Отвечая на вопрос, правдива ли информация, что Ю.ТИМОШЕНКО находится в Брюсселе, он сказал: «мне неизвестно, что она в Брюсселе». «Юлия Владимировна работает по собственному графику», - сказал А.ТУРЧИНОВ. На уточняющий вопрос, находится ли «она (лидер БЮТ - УНИАН) сейчас в Украине», А.ТУРЧИНОВ ответил: «она сейчас работает по собственному графику». Он считает, что из-за затягивания работы подготовительной группы, участие Ю.ТИМОШЕНКО на заседаниях, чтобы «ждать, пока регионалы определятся, кого же все-таки они предложат председателем подготовительной группы», является неэффективным. При этом А.ТУРЧИНОВ отметил: «у нас достаточно профессиональных депутатов, которые смогут подстраховать Юлию Владимировну и заменить ее во время заседания рабочей группы».

Напомним, вчера кандидат в народные депутаты от Блока Юлии Тимошенко Иосиф Винский пояснил, что лидер блока отсутствовала на заседании рабочей группы по подготовке к проведению первой сессии Верховной Рады шестого созыва, поскольку она находится за границей.

Винский не уточнил, в какую страну отправилась Тимошенко, однако отметил, что она в данный момент пребывает за пределами Украины. И предупредил, что лидер блока будет отсутствовать не только сегодня, но и в ближайшие дни. "Мы справимся без нее", - заверил он.