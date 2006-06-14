Межфракционное объединение Кинаха проявляет активность

Межфракционное объединение депутатов „Стабильность в Украине” сформирует и обнародует на протяжении ближайших 10 дней пакет первоочередных для обеспечения стабильного развития бизнеса и экономики мер и законодательных инициатив.

Такое решение было принято во время второго заседания объединения сегодня, сообщили УНИАН в пресс-службе Анатолия КИНАХА.

Как сообщил А.КИНАХ, участники межфракционного объединения сегодня вносили предложения и обсуждали пакет первоочередных для рассмотрения новоизбранным парламентом законодательных инициатив, направленных на развитие бизнеса и экономики, повышение ее конкурентоспособности. Как первоочередные следует рассматривать законопроекты, направленные на модернизацию и технологическо-инновационное обновление отечественной экономики, создание экономических стимулов для внедрения энергосберегающих технологий, совершенствование налогового законодательства и регуляторной политики, создание условий для эффективного экономического сотрудничества со странами ЕС и РФ.

Во время сегодняшнего заседания утверждено также Положение межфракционного объединения „Стабильность в Украине” и сформирован Совет объединения, в который вошло 5 народных депутатов – представителей разных парламентских фракций.

А.КИНАХ отмечает, что на сегодня в составе межфракционного объединения „Стабильность у Украины” насчитывается 40 народных депутатов - представителей всех фракций Верховной Рады.

Напомним, 7 июня в ВР было создано межфракционное объединение „Стабильность в Украине”, координатором которого избран народный депутат Украины А.КИНАХ.