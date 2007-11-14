Докладчик Европарламента: ЦРУ использовало авиабазу Украины

Самолеты Центрального разведывательного управления США совершали посадки на одной из авиабаз Украины.

Как передает агентство «Ассошиэйтед Пресс», об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Страсбурге депутат Европарламента Клаудио ФАВА (группа социалистических партий, Италия).

К.ФАВА отметил, что располагает доказательствами тайных приземлений американских самолетов на территории Украины.

Ранее К.ФАВА, являющийся докладчиком Европарламента по незаконной перевозке самолетами ЦРУ людей, подозревающихся в терроризме, также заявлял о существовании тюрем ЦРУ в Италии и Польше.

Европарламентарий сообщал, что выявил 14 европейских правительств, которые помогали США проводить следственные мероприятия и создавать секретные тюрьмы, существование которых противоречит Женевской конвенции.

«Ассошиэйтед Пресс» также сообщает о том, что министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО в комментарии этому агентству отверг заявления К.ФАВЫ о возможном использовании украинских военных аэродромов для приземления самолетов ЦРУ.