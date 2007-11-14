Ющенко призвал Израиль признать Голодомор в Украине актом геноцида

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал Израиль признать Голодомор 1932-33 годов в Украине актом геноцида.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил сегодня во время выступления перед депутатами израильского Кнессета.

«Для нас весьма важной будет моральная поддержка и солидарность Государства Израиль в увековечении жертв тоталитарного террора против Украинского народа, особенно во время Голодомора 1932-33 годов. Наш мотив – общечеловеческий», – сказал Президент. Он отметил, что цель этой инициативы Украины – «усилить общую борьбу против любого тоталитарного сознания, независимо от его подобия».

По словам Президента, робота по восстановлению общей памяти и общего наследия имеет будет продолжаться и расти.

В своем выступлении В.ЮЩЕНКО подчеркнул особое родство историй двух наций, для которых продолжительное время «врагом было зло безгосударственности и неволя, несшее несправедливость и вражду между братьями». По словам Президента, сегодня это родство имеет еще одну опору – «это преданность демократии, которую избрали и воплощают в жизнь наши народы». В связи с этим В.ЮЩЕНКО выразил поддержку украинской стороной израильского сообщества и его демократии, а также сочувствие по поводу трагической истории еврейского народа. «В нашем сердце – боль и скорбь за миллионами невинных жертв вашей нации. Решительно и однозначно мы осуждаем все преступления, совершенные против еврейского народа тоталитарными режимами», – сказал Президент.

Глава государства заявил, что Украина жестко и категорично отвергает проявления антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости к человеческой жизни. «С этим злом, которое может отравить любой чистый источник, необходимо вести постоянную и непримириму борьбу», – сказал он.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что, со своей стороны, Украина всячески способствует развитию еврейской культуры. «Я твердо подтверждаю: еврейское наследие в Украине будет всегда иметь надлежащую опеку и защиту», – отметил глава государства. Он напомнил, что в Украине был открыт первый в Восточной Европе музей памяти Холокоста. Также недавно был издан президентский указ о передаче иудейским религиозным общинам свитков Торы из Национального архивного фонда Украины. Сегодня израильской стороне переданы рассекреченные данные о деятельности еврейских организаций в Украине в 20-30-х годах ХХ века. «С искренним сердцем призываем совместными усилиями полноценно представить весь уникальный пласт еврейской культуры и присутствия в нашем государстве», – сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что «в современных, новых обстоятельствах мы способны и обязаны по-новому открыть взаимные возможности». По его мнению, в украинско-израильских отношениях «нет проблем, которые невозможно разрешить мудро». В этом контексте Президент положительно оценил поддержку со стороны главы Израильского государства украинской инициативы начать «Диалог правды во имя будущего».

В.ЮЩЕНКО также отметил, что Украина стремится как можно шире раскрыть перед общественностью Израиля мир украинской жизни и культуры, ее выдающихся фигур и больших сторонников украинско-еврейского сближения и понимания.