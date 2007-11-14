Литвин: мы в одной лодке, но грести за вас я не буду

В первый же день после досрочных выборов в Верховную Раду Владимир Литвин понял, что опять принят в большую игру. Лидер блока своего имени в интервью, размещенном на сайте Народной партии, заявил, что его сразу же начали донимать звонками и визитами с предложениями о сотрудничестве.

“Мне начали дружно звонить. Те люди, которые забыли меня. В том числе наши украинские вожди. Начали звонить и рассказывать, что мы вместе в одной команде, в одной лодке. На что я отвечал: «Может, мы и в одной лодке, но грести за вас я не буду». Знаете, 30 сентября (в день выборов) я поступил следующим образом: в 10 часов выпил снотворное и уснул, - рассказал Литвин. - Проснулся утром. И когда увидел, что за воротами топчутся гости, то понял, что результат положительный».

После выборов Литвин специально ушел в тень - чтобы быть подальше от соблазнов. Пока лидеры политических сил, прошедших в парламент, пытались публично создавать коалицию, Литвин уехал: «сначала на Житомирщину к родителям, а потом в Крым».

«Мне эти политические дебаты осточертели! Я не вижу резона в их проведении, - заявил Литвин. - Когда ты разговариваешь с политиком и знаешь, что он играет, ты вынужден или говорить, что ты думаешь о нем, или принимать его правила игры и тоже лукавить. Мне этого не хочется делать. А ссориться со всеми тем более не хочется».