ГАИ думает, как бы половчее отобрать спецномера

Для выполнения Указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО об отмене специальных номерных знаков на служебных автомобилях будет создана рабочая группа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины Александр КУЗЬМУК.

Он положительно отозвался об Указе, и считает, что спецномера необходимо отменить, оставив особые номера для Вооруженных Сил и милиции.

«Сейчас ГАИ будет думать, как это сделать», - заявил А.КУЗЬМУК.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал указ “Об отмене специальных номерных знаков для служебных транспортных средств”.

Этим указом Кабинету министров Украины поручено предпринять в месячный срок меры по отмене специальных номерных знаков для служебных транспортных средств. Министерству внутренних дел Украины поручено обеспечить изъятие специальных номерных знаков для служебных транспортных средств, а также привести свои акты в соответствие с этим указом.