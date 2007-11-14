Шуфрич знает, куда ему идти и чем заняться

Министр по чрезвычайным ситуациям Нестор ШУФРИЧ считает преждевременными разговоры о своей отставке с должности министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ШУФРИЧ заявил сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Меньше всего я думаю про «чемоданы», когда погибают люди, когда люди в воде, когда людям негде жить. Я скажу вам честно – я имею честь, и в случае необходимости мне об этом не нужно будет говорить», - сказал Н.ШУФРИЧ.

По его словам, «ему есть куда идти и чем заниматься».

«Сегодня каждый министр на своей должности, в первую очередь министр по чрезвычайным ситуациям, как и его коллеги, отвечают за нормальное функционирование всех систем жизнеобеспечения страны и должны выполнять свои обязанности до того времени, пока не придет следующий состав правительства», - подчеркнул он.

Н.ШУФРИЧ также отметил, что намерен поздравить с назначением нового министра по чрезвычайным ситуациям. «Я пожелаю ему быть еще лучшим министром, чем я», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 ноября, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призвал членов правительства, избранных в парламент, пока «отложить чемоданы и продолжать работать». «Сколько еще продлится эта ожесточенная борьба – мы не знаем», - добавил В.ЯНУКОВИЧ. Премьер-министр поручил Секретариату Кабинета министров и министрам «работать исключительно по планам, утвержденным до конца года.