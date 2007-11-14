Балога сдал свой спецномер 004 в ГАИ

Сегодня глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА распорядился передать в Департамент Государственной автомобильной инспекции специальный номерной знак (004, с изображением Малого Государственного герба), который в свое время был закреплен за его служебным автомобилем.

Таким образом, как сообщает официальный сайт главы государства, выполнено требование подписанного накануне президентского указа об отмене спецномеров для служебных транспортных средств, который имеет целью разрушить преференции чиновникам по отношению к другим участникам дорожного движения. Заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН без промедления передал номерной знак начальнику ДГАИ МВД Украины генерал-майору милиции Алексею КАЛИНСКОМУ, о чем был составлен соответствующий акт.

«Начинаем с себя: «козырный» номер предан в Госавтоинспекцию, которая на протяжении месяца должна собрать все жестяные свидетельства чиновнических привилегий. Отмечу, что автомобили, на которых ездит глава государства, имеют обычные номерные знаки. Так же табличка с цифрами 004 никогда не крепилась на мое служебное авто и не сдавалась никому в аренду. Я осознаю, что всевозможные «крутые» номера являются очевидным признаком двойных стандартов, которые на дороге могут обернуться смертью или увечьем», – подчеркнул В.БАЛОГА.

Руководитель Секретариата заявил, что Президент В.ЮЩЕНКО решительно настроен добиться ощутимого прорыва в неуклонном соблюдении Правил дорожного движения. Одним из средств этого является уравнивание в правах и обязанностях всех, кто выезжает на дорогу. «Чиновническое лобби, которое с согласия МВД протянуло решение о введении гербовых спецномеров для своих автомобилей, показало свое превосходство над простыми людьми. Президент исправил этот аномальный перекос», - отметил глава Секретариата Президента.

В.БАЛОГА отметил, что все чиновники, за служебным транспортом которых закреплены специальные номерные знаки, должны безотлагательно сдать их в подразделения ГАИ в установленном порядке. Руководитель Секретариата поручил своему заместителю И.ПУКШИНУ лично контролировать выполнение президентского Указа, указав на неотвратимость наказания в случае игнорирования директивы главы государства. «Не сдав спецномер, можно сдать служебное удостоверение», – добавил В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал указ “Об отмене специальных номерных знаков для служебных транспортных средств”. Этим указом Кабинету министров Украины поручено предпринять в месячный срок меры по отмене специальных номерных знаков для служебных транспортных средств. Министерству внутренних дел Украины поручено обеспечить изъятие специальных номерных знаков для служебных транспортных средств, а также привести свои акты в соответствие с этим указом.