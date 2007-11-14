Янукович призвал министров слезть с чемоданов

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Верховная Рада как можно быстрее должна приступить к работе, однако не исключает, что политическая борьба затянется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня на заседании правительства.

«Большинство министров вместе со мной станут депутатами. Нужно чтобы наш законодательный орган начал работать как можно быстрее, и был создан эффективный механизм сотрудничества парламента, правительства и Президента», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер призвал все политические силы сделать все, чтобы ВР начала работать как можно скорее и эффективно. «Но начало работы подготовительной группы показывает, что эта работа будет достаточно сложной, потому что баланс политических сил, которые пока что не находят взаимопонимание, такой, что он фактически не складывается в пользу какой либо политической силы», - пояснил он.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что политические силы должны учиться и научиться договариваться ради государства и украинского народа. «Если этот интерес будет в должностях и креслах, тогда будут проблемы», - добавил глава правительства.

Премьер также призвал членов правительства, избранных в парламент, пока «отложить чемоданы и продолжать работать». «Сколько еще продлится эта ожесточенная борьба – мы не знаем», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр поручил Секретариату Кабинета министров и министрам «работать исключительно по планам, утвержденным до конца года.