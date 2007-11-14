Януковичу понадобился Ющенко, чтобы решить важную проблему

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ инициирует проведение расширенного заседания Кабинета министров с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО для обсуждения вопроса по созданию системы реагирования на чрезвычайные ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня на заседании Кабмина.

«Я буду вносить предложение Президенту Украины вместе подготовить рассмотрение этого вопроса на расширенном заседании Кабинета министров при участии регионов», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также дал поручение вице-премьер-министру создать рабочую группу для рассмотрения этого, по убеждению В.ЯНУКОВИЧА, чрезвычайно важного вопроса для страны.

Премьер заявил, что его вчерашняя встреча с премьер-министром РФ Виктором ЗУБКОВЫМ еще раз подтвердила необходимость решить вопросы реагирования на чрезвычайные ситуации в стране. «Тут и производство необходимого оборудования, например, передвижных котельных. Мы знаем, как только где-то прекращается подача электроэнергии или газа, заложниками становятся больницы, школы…, жители Украины», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ. Он также отметил существование хорошей мировой практики реагирования на чрезвычайные ситуации.