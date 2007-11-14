Ющенко в узком кругу поговорит с Пересом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО находится с государственным визитом в Израиле.

Как сообщал УНИАН, в составе официальной украинской делегации - вице-премьер-министр Виктор СЛАУТА, министр культуры и туризма Юрий БОГУЦКИЙ, заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛІЙ, председатели Харьковской и Запорожской облгосадминистраций Арсений АВАКОВ и Евгений ЧЕРВОНЕНКО, народные депутаты Петр ЮЩЕНКО и Александр ФЕЛЬДМАН.

В первый день визита В.ЮЩЕНКО встретился с активом Всеизраильского объединения выходцев из Украины и представителями украинской общины.

14 ноября Президент Украины проведет встречу с Президентом Государства Израиль Шимоном ПЕРЕСОМ в узком кругу. После ее завершения состоится церемония подписания ряда двусторонних документов. В частности, будет подписана Совместная декларация об углублении и дальнейшем развитии взаимоотношений партнерства и сотрудничества между Украиной и Государством Израиль; Меморандум между Министерством экономики Украины и Министерством промышленности, торговли и труда Государства Израиль о сотрудничестве в вопросах подготовки к проведению Евро-2012.

Также в этот день Президент Украины проведет встречи со спикером Кнессета (парламента) Далией ИЦЫК и премьер-министром Эгудом ОЛЬМЕРТОМ, первым вице-премьер-министром, министром иностранных дел Израиля Ципи ЛИВНИ.

В.ЮЩЕНКО планирует посетить Мемориальный комплекс-музей «Яд-Вашем», где осмотрит экспозицию и примет участие в возложении венка к памятнику жертвам Холокоста.

15 ноября Президент Украины встретится с представителями израильского бизнеса, после чего состоится встреча с лидером парламентской оппозиции, руководителем партии «Ликуд» Биньямином НЕТАНИЯХУ и выступление перед представителями политических и академических кругов Израиля.

После завершения выступления В.ЮЩЕНКО отправится в Палестинскую Национальную Автономию, где возложит венок к монументу Ясиру Арафату. Также Президент Украины проведет встречу в узком кругу с Президентом ПНА Махмудом АББАСОМ.

Кроме того, в Иерусалиме В.ЮЩЕНКО встретится с Патриархом Иерусалимским Теофилом ІІІ.