Кандидатура Януковича на место спикера не обсуждается

Представитель Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ заявляет, что вопрос о спикерстве нынешнего премьер-министра Украины, лидера ПР Виктора ЯНУКОВИЧА не обсуждается.

Об этом она заявила в эфире “5-го канала” во вторник вечером, отвечая на вопрос о возможной благосклонности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к варианту, при котором В.ЯНУКОВИЧУ будет отдана должность спикера.

"Я знаю, что об этом не идут разговоры сейчас. И вообще торга о портфелях нет", - отметила И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Говоря о рабочей группе по подготовке первого заседания Верховной Рады Украины шестого созыва, она отметила, что проблема заключается в том, что происходит "нарушение законов".

"По регламенту, голосование происходит по принципу, что решение принимается большинством всего состава рабочей группы. Это значит, что вопрос можно решить только с пониманием. Мы были готовы к сотрудничеству", - сказала она.

"Но было созвано первое заседание, на котором по предложению БЮТ за всеми нормами регламента было переголосовано положение о рабочей группе, согласно с которым, из 30 людей решение могут принять девять. Из-за этого конфликт", - цитирует И.БОГОСЛОВСКУЮ “Украинская правда”.

"Нельзя начинать работу Верховной Рады с нарушения всех законов", - подчеркнула она.