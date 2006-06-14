Порошенко заявляет, что первым из коалиции выйдет БЮТ
"Наша Украина" будет последней
Народный депутат Украины Петр ПОРОШЕНКО заявляет, что “Наша Украина” выйдет из помаранчевой коалиции последней, тогда как первым будет Блок Юлии Тимошенко.
Как сообщает пресс-служба блока "Наша Украина", на вопрос журналистов относительно коалиционного соглашения П.ПОРОШЕНКО ответил: "Если говорить о ходе коалиционных событий, то сначала социалисты говорили, что их не интересуют портфели, но впоследствии они изменили свое мнение. Проблема коалиционного соглашения в том, что по многим пунктам еще не достигнуты договоренности, в частности относительно НАТО и земельных вопросов".
"...Но "Наша Украина" выйдет из помаранчевой коалиции последней. Первым будет БЮТ", - заявил П.ПОРОШЕНКО.
Отвечая на вопрос, возможен ли в Украине экономический кризис, который прогнозируют политологи, П.ПОРОШЕНКО ответил, что экономические прогнозы должны делать экономисты, ведь когда это делают политологи, то это – политические спекуляции.
"По оценкам экономистов, рост ВВП в мае месяце составил 7%, а в целом они прогнозируют тенденцию роста на 5%. И эти показатели – не ниже мировых и не последние в СНГ. Сейчас уникальное время для реализации реформ”, - убежден П.ПОРОШЕНКО.