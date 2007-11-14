Ющенко про Израиль и УПА, антисемитов и Голодомор

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется на активизацию политического диалога между Украиной и Израилем. Об этом он сообщил на встрече с активом Всеизраильского объединения выходцев из Украины и представителями украинской общины в Иерусалиме.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина чрезвычайно заинтересована, чтобы в первую очередь политический диалог развивался активнее.

«Мы должны больше общаться, к сожалению, последние годы, возможно, не были лучшими для налаживания такого эффективного диалога», - сказал он.

Рассказывая о запланированных встречах с руководством Государства Израиль, В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что они дадут толчок для развития таких отношений.

Также В.ЮЩЕНКО отметил заинтересованность Украины в развитии экономического сотрудничества между двумя странами, выразив убеждение, что активизация политического диалога даст позитивный сигнал для бизнеса.

При этом В.ЮЩЕНКО назвал недостаточной цифру в полмиллиарда долларов, которая характеризует товарооборот между странами, а также объем инвестиций (60 млрд. дол.), которые поступают в Украину из Израиля, отметив, что между странами существует большой потенциал.

Кроме того, в ходе встречи Президент коснулся вопроса отношения в Украине к еврейским общинам.

«Антисемитизм и ксенофобия не является сегодня характерным для украинской жизни», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Также Президент объяснил еврейской общине отношение Украины к ОУН-УПА, которое вызывало большой резонанс в Израиле. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что ОУН-УПА в Украине отождествляется с понятием освободительного движения. Он также подчеркнул, что ОУН-УПА никоим образом не была причастна к антисемитским действиям, и уставные документы этой организации не несут никаких антисемитских положений. Напротив, по словам В.ЮЩЕНКО, в рядах ОУН-УПА было много евреев.

В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что Украина очень хочет найти понимание у еврейской общины.

Также много внимания он уделил рассказу о Голодоморе 1932-1933 года в Украине, и о том, почему так важно для Украины его международное признание.

Президент отметил, что, по разным оценкам, Голодомор унес жизни от 7 до 10 млн. украинцев, это не только трагедия Украины, это - трагедия человечества.

В.ЮЩЕНКО считает, что признание на международном уровне этой трагедии позволяет почтить память жертв, а также лишиться страха тем людям, которые пережили Голодомор. Он также отметил, что попытка Украины добиться признания на международной арене Голодомора не направлена против какой-либо страны.

«Если кто-то говорит, что это против России, я могу сказать, что это не вина России, российского народа. Это вина тоталитарного режима, которого уже нет», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.