Победители конкурса «Голодомор. Украина помнит» получат денежные премии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с целью надлежащего поощрения победителей и участников Всеукраинского конкурса научно-поисковых работ школьников, студентов и педагогических работников «Голодомор 1932 – 1933 годов. Украина помнит», побуждения граждан к изучению истории Украины и проведению научно-поисковой работы, воспитания у молодого поколения почтительного отношения к истории своего государства постановил поддержать инициативу организаторов Всеукраинского конкурса научно-поисковых работ школьников, студентов и педагогических работников «Голодомор 1932 – 1933 годов. Украина помнит» относительно награждения победителей его итогового этапа и учреждения для этого по три премии.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ размещен на официальном сайте Президента.

Согласно документу, премии будут установлены, в частности, за многолетнюю исследовательскую работу, сбор свидетельств очевидцев Голодомора 1932 – 1933 годов в Украине, тематическую литературную и просветительскую деятельность; также будут отмечены лучшие коллективные работы участников конкурса; лучшие работы учеников учебных заведений системы общего среднего образования; лучшие работы студентов и аспирантов; лучшие работы педагогических и научно-педагогических работников.

Президент поручил Кабинету министров Украины определить до 20 ноября 2007 года размеры премий для награждения победителей итогового этапа Всеукраинского конкурса научно-поисковых работ школьников, студентов и педагогических работников «Голодомор 1932 – 1933 годов. Украина помнит» и обеспечить выделение средств на их выплату.

Кроме того, председателю Совета министров Автономной Республики Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций поручено обеспечить до 20 ноября 2007 года награждение победителей и участников первого – третьего этапов Всеукраинского конкурса научно-поисковых работ школьников, студентов и педагогических работников «Голодомор 1932 – 1933 годов. Украина помнит».

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.