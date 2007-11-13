Янукович завершил поездку по пострадавшим регионам

19:58, 13 ноября 2007
Политика
602 0

... и отбыл из Анапы в Киев

Виктор ЯнуковичПремьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завершил рабочую поездку по регионам, пострадавшим в результате стихии 10 ноября, и отбыл из Анапы в Киев.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЯНУКОВИЧ посетил город Бердянск (Запорожская область) и ознакомился с ситуацией в подтопленных районах города, а также провел в Анапе рабочую встречу с премьер-министром России Виктором ЗУБКОВЫМ, которая касалась решения вопросов ликвидации последствий стихии на Черном и Азовском морях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter