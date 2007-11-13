Янукович завершил поездку по пострадавшим регионам
19:58, 13 ноября 2007Политика
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... и отбыл из Анапы в Киев
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завершил рабочую поездку по регионам, пострадавшим в результате стихии 10 ноября, и отбыл из Анапы в Киев.
Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЯНУКОВИЧ посетил город Бердянск (Запорожская область) и ознакомился с ситуацией в подтопленных районах города, а также провел в Анапе рабочую встречу с премьер-министром России Виктором ЗУБКОВЫМ, которая касалась решения вопросов ликвидации последствий стихии на Черном и Азовском морях.
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