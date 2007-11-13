Бурджанадзе разминулась с Ющенко

Сегодня поздно вечером председатель парламента Грузии Нино БУРДЖАНАДЗЕ планирует отправиться с двухдневным визитом в Украину. Как сообщает «Новости-Грузия», ссылаясь на пресс-службу парламента Грузии, визит пройдет по приглашению украинской стороны.

Н.БУРДЖАНАДЗЕ планирует провести в Киеве встречи на всех уровнях, в том числе и с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

В тоже время, в МИД Украины УНИАН сообщили, что Н.БУРДЖАНАДЗЕ завтра планирует выступить на Международной конференции на тему „Урегулирование „замороженных” конфликтов в контексте безопасности и стабильности Черноморского региона”.

Как известно, сегодня В.ЮЩЕНКО отправился с трехдневным государственным визитом в Израиль.