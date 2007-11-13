Янукович в Анапе встретился с Зубковым

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил премьер-министру России Виктору ЗУБКОВУ создать совместную украинско-российскую группу для более тщательного изучения причин и последствий чрезвычайной ситуации, возникшей 10 ноября в районе Черного и Азовского морей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее предложение В.ЯНУКОВИЧ озвучил сегодня во время встречи с В.ЗУБКОВЫМ в Анапе (РФ).

Украинскую часть рабочей группы, по предложению В.ЯНУКОВИЧА, будет возглавлять заместитель министра транспорта Владимир КОРНИЕНКО. В группу также войдут заместитель министра иностранных дел Владимир ХАНДОГИЙ и директор Института биологии южных морей. В Украинскую часть комиссии, предположительно, войдет восемь человек.

Также стороны согласились во мнении, что необходимо более прозрачно информировать друг друга и население о причинах и последствиях этой чрезвычайной ситуации.

Также В.ЯНУКОВИЧ сообщил своему российскому коллеге о том, что считает необходимым рассмотреть вопрос по усовершенствованию системы управления Керченским проливом.

Как сообщалось, 11 ноября из-за шторма в Керченском проливе потерпели аварию около двух десятков судов. В результате около 6,8 тысяч тонн серы и около 1,3 тысяч тонн мазута оказались в море.