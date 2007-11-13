Богатырева ставит оранжевым ультиматум

Представитель Партии регионов в подготовительной группе по организации работы первого заседания Верховной Рады Украины 6-го созыва Раиса БОГАТЫРЁВА предупреждает, что в случае, если Блок “Наша Украина – Народная самооборона” и БЮТ не будут идти на компромиссы, то и 26 ноября первое заседание может не состояться.

Об этом она сказала в интервью журналистам.

По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, «если мы будем работать таким образом, как сегодня, когда пытаются убедить в своей боеспособности, дееспособности наши оппоненты, то, я думаю, что и 26 ноября избиратели могут не дождаться открытия первой сессии VI созыва».

Она отметила, что «если бы здравый смысл и знание регламента и патриотические позиции были у наших оппонентов, то они бы сегодня согласились на ту кандидатуру, которую предложили Блок Литвина, Партия регионов и КПУ». (Эти три политические силы предлагают кандидатуру Адама МАРТЫНЮКА – УНИАН.)

На вопрос журналистов, возможно ли решение спорных вопросов путем голосования в пакете, Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что «они уже так привыкли к пакетным предложениям, пакетным голосованиям, что, мне кажется, они в пакете будут свадьбу играть - все вместе НУ-НС и Блок Тимошенко, и одновременно в таком же тандеме будут расставаться за один день».

Р.БОГАТЫРЁВА также отметила, что не хотела бы, чтобы были спекуляции вокруг вопроса о возможности уступок со стороны Партии регионов по дате первого заседания в обмен на то, что НУ-НС и БЮТ поддержат кандидатуру А.МАРТЫНЮКА.

Она подчеркнула, что эти вопросы будут рассматриваться отдельно. По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, если подготовительная группа будет работать плодотворно, то Партия регионов не видит препятствий в том, чтобы первое заседание ВР провести раньше чем 26 ноября. Кроме того, отметила Р.БОГАТЫРЁВА, она считает нецелесообразным ставить на первый план вопрос о дате проведения первого заседания. По ее словам, сначала необходимо избрать руководящие органы подготовительной группы, наработать необходимые вопросы для рассмотрения их в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады VI созыва продолжит свою работу завтра, 14 ноября, в 15.00. Во время сегодняшнего заседания не было принято положительного решения относительно избрания председателя Подготовительной группы. БЮТ и НУ-НС в качестве компромисса предлагали избрать на должность председателя Подготовительной группы представителя Блока Литвина Игоря ШАРОВА, однако он снял свою кандидатуру.