Винский огласил условия “развода” БЮТ с НУ-НС
16:26, 13 ноября 2007Политика
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Коалиционный договор могут разорвать
Отсутствие под коалиционным соглашением, подписанным лидерами БЮТ и блока "Наша Украина – Народная самооборона" хотя бы 2 подписей будет означать разрыв договоренностей между двумя политическими силами.
Об этом заявил сегодня кандидат в народные депутаты от БЮТ Иосиф Винский. В то же время он отметил, что вчерашнее решение политсовета НУ-НС, поддержавшего замечания УРП "Собор" к коалиционному соглашению, еще не означает нарушения договоренностей, поскольку "они проголосовали за предложения (к коалиционному соглашению)".
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