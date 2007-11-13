Человек Литвина станет компромиссом для ПР, БЮТ и НУ-НС?

В заседании Подготовительной группы по проведению первой сессии Верховной Рады Украины VI созыва объявлен перерыв на 15 минут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщила представитель Партии регионов Анна ГЕРМАН.

По ее словам, объявление перерыва связано с тем, что БЮТ и «Наша Украина – Народная самооборона» выдвинули на должность руководителя Подготовительной группы представителя Блока Литвина Игоря ШАРОВА.

При этом, сказала А.ГЕРМАН, БЮТ и НУ-НС обратились к И.ШАРОВУ с просьбой не брать самоотвод и во время перерыва провести консультации по этому вопросу.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, готова ли Партия регионов поддержать И.ШАРОВА на должность председателя Подготовительной группы, А.ГЕРМАН отметила, что после перерыва будут проведены консультации для того, чтобы выяснить позицию самого И.ШАРОВА по этому вопросу.

Она не исключила, что Партия регионов поддержит И.ШАРОВА «для того, чтобы разблокировать работу Подготовительной группы и принимать положительные решения».