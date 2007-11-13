Костенко поставил еще 3 условия участия УНП в создании ”партии Ющенко”

Лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО заявляет, что УНП готова принять участие в создании единой партии на базе блока “Наша Украина – Народная самооборона” при условии избрания руководителей этой партии путем тайного голосования на всех уровнях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, об этом он сказал во время интернет-конференции на «Главреде».

Также, по словам Ю.КОСТЕНКО, нужно, чтобы НУ-НС стала правой политической силой, а не либеральной.

Кроме того, лидер УНП настаивает, что единая партия должна создаваться путем объединения близких по идеологии политических сил, а не путем ликвидации, присоединения или роспуска.

Как сообщалось, ранее Ю.КОСТЕНКО заявлял, что для того, чтобы новая партия могла быть создана путем объединения, а не только через самороспуск и присоединение, необходимо внести изменения в Закон о политических партиях. Проект таких изменений УНП подала в Министерство юстиции 22 февраля 2007 года.